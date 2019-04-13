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Еврокомиссия подготовила ответ на пошлины США на около 20 млрд долларов

Новости » Экономика    13.04.2019 - 03:18
Еврокомиссия подготовила ответ на пошлины США на около 20 млрд долларов
Иллюстративное фото (European Parliament)

Также Еврокомиссия проведет консультации с компаниями, которые могут пострадать от пошлин США

Европейская комиссия (ЕК) подготовила ответ на введение пошлин на европейские товары со стороны Соединенных Штативв Америки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание dpa.

Речь идет об импорте товаров США на сумму около 20 млрд долларов. На эти товары в Евросоюзе собираются ввести пошлины. Список ЕК представить странам-членам ЕС.

Еврокомиссия планирует также провести консультации с европейскими компаниями, которых могут задеть аналогичные пошлины со стороны США.

Несколько дней назад президент США Дональд Трамп рассказал о введении пошлин на товары из ЕС в ответ на субсидирование Евросоюзом авиакомпании Airbus. Сумма пошлин на европейские товары - 11 млрд долларов.

В предварительный список товаров вошла гражданская авиация, включая самолеты Airbus, а также их комплектующие. В перечень включены и продукты: лососевое филе, крабы, сыры разных видов, оливковое масло, джемы, соки, вино, ковры и многое другое. Ограничения затронут товары, которые ввозят из четырех стран ЕС: Франции, Германии, Испании и Великобритании.

Напомним, в четверг, 11 апреля, страны-члены Европейского союза приняли мандат на официальные торговые переговоры с Вашингтоном. На переговорах речь пойдет о возможности снижения пошлин на промышленные товары и упрощение европейским компаниям выполнения стандартов США.

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