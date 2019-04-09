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Трамп: Евросоюз обманывал США для достижения своих интересов

Новости » Политика    09.04.2019 - 15:59
Трамп: Евросоюз обманывал США для достижения своих интересов
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/worldeconomicforum)

Пошлины затронут импорт из стран ЕС на сумму в 11 млрд долларов

Президент США Дональд Трамп подтвердил планы ввести пошлины на товары из Европейского союза (ЕС) в ответ на субсидирование своей авиапромышленности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение, опубликованное в Twitter.

По его словам, пошлины затронут импорт из стран Евросоюза на сумму в 11 млрд долларов.

"Всемирная торговая организация постановила, что субсидии Европейского союза отрицательно повлияли на Соединенные Штаты, которые теперь введут пошлины на продукцию ЕС стоимостью в 11 млрд доллавов. ЕС обманывал США для достижения своих интересов многие годы. Это должно прекратиться", - заявил Трамп.

Напомним, ранее сообщалось, что США рассматривают возможность введения новых пошлин на товары из Европейского союза в ответ на субсидирование ЕС своей авиапромышленности. В частности, США начинают процесс определения продукции ЕС, на которую можно наложить дополнительные пошлины.

В предварительный список товаров вошла гражданская авиация, включая самолеты Airbus, а также их комплектующие. В перечень включены и продукты: лососевое филе, крабы, сыры разных видов, оливковое масло, джемы, соки, вино, ковры и многое другое. Ограничения могут коснуться товаров, ввозимых из четырех стран ЕС: Франции, Германии, Испании и Великобритании.

Добавим, также Трамп допускает введение пошлин на автомобили из Мексики. По его словам, США введут пошлины, если власти Мексики не предпримут меры для предотвращения нелегальной миграции и остановки наркотрафика.

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