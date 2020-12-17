Трамп отказывается покинуть Белый дом в день инаугурации Байдена, - CNN

Президент США Дональд Трамп говорил некоторым советникам, что откажется покинуть Белый дом в день инаугурации новоизбранного президента Джо Байдена. Белый дом отказался комментировать данную информацию.

Об этом сообщает CNN.

Как сообщается, такие заявления американского лидера встревожили некоторых его помощников, но мало кто верит, что Трамп действительно доведет дело до конца.

"Он устраивает истерику... на самом Деле он собирается уйти, просто брыкается", - сказал один из неназванных советников.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп планирует эффектно покинуть Белый дом в день инаугурации его оппонента Джо Байдена. Он хочет устроить "грандиозный финал как в фильме".

Кроме того, РБК-Украина писало, что Трамп не планирует публично признавать поражение на выборах.

Также сообщалось, что советник действующего президента Дональда Трампа Стивен Миллер заявил, что в спорных штатах проводится альтернативное голосование выборщиков, результаты которого направят в Конгресс.