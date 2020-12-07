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Трамп хочет организовать "грандиозный финал как в фильме" в день инаугурации Байдена

Понедельник 07 декабря 2020 07:28
Трамп хочет организовать "грандиозный финал как в фильме" в день инаугурации Байдена
Фото: Дональд Трамп (flickr com gageskidmore)
Автор: Инна Собора

Президент США Дональд Трамп планирует эффектно покинуть Белый дом в день инаугурации его оппонента Джо Байдена. Он хочет устроить "грандиозный финал как в фильме".

Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.

Трамп скорее всего вылетит из Белого дома на вертолете. Затем его пересадят на самолет Air Force One, на котором отправится на митинг во Флориду. Там Трамп выступит перед своими сторонниками.

Своими действиями Трамп продемонстрирует отказ признать результаты выборов, поприветствовать Байдена в Белом доме, а также принять участие в его инаугурации. В частности, Трамп не будет присутствовать во время того, как Байден приносит присягу.

Кроме того, источники утверждают, что во время митинга во Флориде Трамп может объявить о своих планах снова баллотироваться на пост президента США в 2024 году.

В штабе Трампа отказались комментировать его планы.

Ранее сообщалось, что Трамп рассматривает возможность объявить о намерении баллотироваться на пост главы государства в 2024 году.

Напомним, президент США пообещал оставить свой пост, если коллегия выборщиков проголосует за Байдена.

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