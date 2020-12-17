ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Трамп отказывается покинуть Белый дом в день инаугурации Байдена, - CNN

Вашингтон, Четверг 17 декабря 2020 11:17
Трамп отказывается покинуть Белый дом в день инаугурации Байдена, - CNN
Фото: Дональд Трамп (facebook.comPOTUS)
Автор: Андрей Козловский

Президент США Дональд Трамп говорил некоторым советникам, что откажется покинуть Белый дом в день инаугурации новоизбранного президента Джо Байдена. Белый дом отказался комментировать данную информацию.

Об этом сообщает CNN.

Как сообщается, такие заявления американского лидера встревожили некоторых его помощников, но мало кто верит, что Трамп действительно доведет дело до конца.

"Он устраивает истерику... на самом Деле он собирается уйти, просто брыкается", - сказал один из неназванных советников.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп планирует эффектно покинуть Белый дом в день инаугурации его оппонента Джо Байдена. Он хочет устроить "грандиозный финал как в фильме".

Кроме того, РБК-Украина писало, что Трамп не планирует публично признавать поражение на выборах.

Также сообщалось, что советник действующего президента Дональда Трампа Стивен Миллер заявил, что в спорных штатах проводится альтернативное голосование выборщиков, результаты которого направят в Конгресс.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Дональд Трамп

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь