Трамп відмовляється покинути Білий дім у день інавгурації Байдена, - CNN

Фото: Дональд Трамп (facebook.comPOTUS)

Президент США Дональд Трамп говорив деяким радникам, що відмовиться покинути Білий дім у день інавгурації новообраного президента Джо Байдена. Білий дім відмовився коментувати дану інформацію.

Про це повідомляє CNN.

Як повідомляється, такі заяви американського лідера стривожили деяких його помічників, але мало хто вірить, що Трамп дійсно доведе справу до кінця.

"Він влаштовує істерику... Насправді він збирається піти, просто брикається", - сказав один із неназваних радників.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Трамп планує ефектно покинути Білий дім в день інавгурації його опонента Джо Байдена. Він хоче влаштувати "грандіозний фінал як у фільмі".

Крім того, РБК-Україна писало, що Трамп не планує публічно визнавати поразку на виборах.

Також повідомлялося, що радник чинного президента Дональда Трампа Стівен Міллер заявив, що у спірних штатах проводиться альтернативне голосування вибірників, результати якого направлять в Конгрес.