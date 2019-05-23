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Трамп отказался сотрудничать с демократам по вопросам инфраструктуры

Новости » Политика    23.05.2019 - 01:03
Трамп отказался сотрудничать с демократам по вопросам инфраструктуры
Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Сотрудничество будет восстановлено после прекращения расследований в отношении Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил, что отказывается сотрудничать с представителями Демократической партии по вопросам развития инфраструктурных проектов до тех пор, пока демократы не прекратят расследовать те аспекты деятельности президента, которые он отказывается раскрывать. Об этом пишет "Радио Свобода".

Сообщается, что несколькими часами ранее спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси заявила в среду о причастности президента Дональда Трампа к попыткам сокрытия некоторых аспектов деятельности исполнительной власти. Отвечая на вопросы журналистов после совещания конгрессменов-демократов, Пелоси подчеркнула равенство всех перед законом, подчеркнув, что президент США не является исключением.

Демократы, контролирующие Палату представителей, ведут с Трампом острое противоборство, пытаясь доказать свою способность расследовать деятельность президента. Как отмечает агентство Reuters, Трамп подобно каменной стене преграждает путь многочисленным попыткам комитетов Конгресса расследовать его деятельность.

Демократы пытаются выяснить, не препятствовал ли Трамп правосудию во время расследования так называемого российского вмешательства в выборы в США в 2016 году и не нарушал ли закон, злоупотребляя своими финансовыми возможностями и деловыми связями.

Ранее Трамп заявил, что демократы пытаются продолжить завершенное специальным прокурором Робертом Мюллером расследование в качестве реванша, чтобы получить от этого политическую выгоду на следующих выборах президента.

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