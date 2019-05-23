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Трамп відмовився співпрацювати з демократам з питань інфраструктури

Новини » Політика    23.05.2019 - 01:03
Трамп відмовився співпрацювати з демократам з питань інфраструктури
Фото: Дональд Трамп (Oliver Contreras-Pool/Getty Images)

Співробітництво буде відновлено після припинення розслідувань щодо Трампа

Президент США Дональд Трамп заявив, що відмовляється співпрацювати з представниками Демократичної партії з питань розвитку інфраструктурних проектів до тих пір, поки демократи не припинять розслідувати ті аспекти діяльності президента, які він відмовляється розкривати. Про це пише "Радіо Свобода".

Повідомляється, що кількома годинами раніше спікер Палати представників демократ Ненсі Пелосі заявила в середу про причетність президента Дональда Трампа до спроб приховування деяких аспектів діяльності виконавчої влади. Відповідаючи на запитання журналістів після наради конгресменів-демократів, Пелосі підкреслила рівність усіх перед законом, підкресливши, що президент США не є винятком.

Демократи, які контролюють Палату представників, ведуть з Трампом гостре протиборство, намагаючись довести свою здатність розслідувати діяльність президента. Як зазначає агентство Reuters, Трамп подібно кам'яній стіні перегороджує шлях численним спробам комітетів Конгресу розслідувати його діяльність.

Демократи намагаються з'ясувати, чи не перешкоджав Трамп правосуддя під час розслідування так званого російського втручання у вибори в США в 2016 році і не порушував закон, зловживаючи своїми фінансовими можливостями і діловими зв'язками.

Раніше Трамп заявив, що демократи намагаються продовжити завершене спеціальним прокурором Робертом Мюллером розслідування в якості реваншу, щоб отримати від цього політичну вигоду на наступних виборах президента.

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