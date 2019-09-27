Трамп отказался снимать санкции с Ирана в обмен на переговоры

Президент США Дональд Трамп ответил отказом на предложение Ирана снять со страны все санкции в обмен на проведение встречи. Об этом написал американский лидер в Twitter.

При этом, президент Ирана Хасана Роухани ранее заявил, что Дональд Трамп сам предложил отменить санкции против Ирана в обмен на начало переговоров.

"Иран захотел, чтобы я снял все наложенные санкции, чтобы встретиться. Я, конечно, ответил отказом", - написал Трамп в ответ на высказывания президента Ирана.

Напомним, президент Ирана Хасан Рухани заявил, что во время его пребывания в Нью-Йорке на Генеральной ассамблее ООН официальные лица США предложили снять все санкции против Ирана в обмен на переговоры, но Тегеран отказался.

Ранее РБК-Украина сообщало, что во время своего выступления на Генассамблее ООН президент США Дональд Трамп призвал мировые страны усилить экономическое давление против Ирана.

Также сообщалось, что президенты США и Ирана отказались от личной встречи во время Генеральной ассамблеи ООН.