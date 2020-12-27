Трамп отказался подписать закон о помощи американцам во время карантина

Президент США Дональд Трамп отказался подписывать закон о предоставлении экономической помощи американцам на период пандемии. В связи с этим миллионы граждан США лишились пособия по безработице.

Об этом сообщает BBC.

Данный законопроект включает в себя пакет помощи на 900 миллиардов долларов и был одобрен обеими палатами Конгресса США. Документом предусмотрены выплаты в размере 600 долларов американцам, которые зарабатывают меньше 75 тысяч долларов в год.

Крайним сроком подписания данного закона была субботу, 26 декабря.

При этом, по словам новоизбранного президента США Джо Байдена, отказ от подписания закона может иметь разрушительные последствия.

Напомним, ранее Трамп заявил, что не будет подписывать закон о помощи американцам, так как считает необходимым повысить единовременные выплаты американцам во время пандемии с 600 до 2000 долларов.

Как писало РБК-Украина, республиканцы отклонили призыв Трампа повысить сумму выплат американцам во время карантина.

Отметим, Конгресс США согласовал предоставление пакета помощи в 900 миллиардов долларов в связи с пандемией коронавируса. Отмечалось, что этот пакет помощи будет вторым крупнейшим в истории США.