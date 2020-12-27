Трамп відмовився підписати закон про допомогу американцям під час карантину

Президент США Дональд Трамп відмовився підписувати закон про надання економічної допомоги американцям на період пандемії. У зв'язку з цим мільйони громадян США позбулися допомоги по безробіттю.

Про це повідомляє BBC.

Даний законопроект включає в себе пакет допомоги на 900 мільярдів доларів і був схвалений обома палатами Конгресу США. Документом передбачені виплати у розмірі 600 доларів американцям, які заробляють менш як 75 тисяч доларів на рік.

Крайнім терміном підписання даного закону була суботу, 26 грудня.

При цьому, за словами новообраного президента США Джо Байдена, відмова від підписання закону може мати руйнівні наслідки.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що не буде підписувати закон про допомогу американцям, оскільки вважає за необхідне підвищити одноразові виплати американцям під час пандемії з 600 до 2000 доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, республіканці відхилили заклик Трампа підвищити суму виплат американцям під час карантину.

Зазначимо, Конгрес США погодив надання пакету допомоги в 900 мільярдів доларів у зв'язку з пандемією коронавірусу. Зазначалося, що цей пакет допомоги буде другим найбільшим в історії США.