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Республиканцы не поддержали предложение Трампа увеличить помощь американцам

США, Пятница 25 декабря 2020 00:14
Республиканцы не поддержали предложение Трампа увеличить помощь американцам
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Даша Харченко

Республиканцы отклонили призыв президента США Дональда Трампа повысить единовременные выплаты американцам во время пандемии с 600 до 2000 долларов. Трамп считает слишком низкой такую выплату.

Об этом сообщает The Hill.

В то же время повышение выплаты поддержали демократы.

"Республиканцы в Палате представителей отклонили попытки демократов принять законодательную инициативу, которая вводила стимулирующие чеки по 2 тысячи долларов - в сравнении с 600, утвержденными ранее в пакете мер по противодействию коронавируса", - говорится в сообщении.

Напомним, Дональд Трамп не подписал законопроект о выделении 900 миллиардов долларов на поддержку экономики в условиях пандемии коронавируса. В частности он назвал "смешно низкой" предусмотренную для американцев стимулирующую выплату в размере 600 долларов. Трамп призвал Конгресс увеличить ее до двух тысяч долларов.

Перед этим Конгресс США согласовал предоставление пакета помощи в 900 миллиардов долларов в связи с пандемией коронавируса.

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Новости Украины В мире Соединенные Штаты АмерикиДональд Трамп

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