Україна отримає ліцензії для Patriot: Зеленський розповів про розмову із Трампом

Україна отримає ліцензії на виробництво ракет для протиповітряної оборони Patriot. Дональд Трамп ухвалив остаточне рішення з цього питання.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент Володимир Зеленський заявив журналістам.
За словами Зеленського, питання ліцензій було обговорено під час його останньої зустрічі з президентом США. Український лідер заявив, що сторони досягли конкретних домовленостей.
"Трамп на останній зустрічі зі мною підкреслив це, є конкретні домовленості та просування", - заявив президент.
Зеленський також повідомив журналістам, що американський лідер підтвердив остаточне рішення надати Україні відповідні ліцензії.
"Є конкретні домовленості. Трамп на останній зустрічі зі мною наголосив, що: так, я ухвалив остаточне рішення, ліцензії для виробництва ракет Patriot Україна отримає", – зазначив Зеленський.
При цьому конкретних термінів передачі ліцензій Зеленський не назвав. Раніше, 23 вересня, представник Держдепартаменту США Ян Бейтсон заявляв, що Вашингтон ще не ухвалив остаточного рішення з цього питання, а переговори продовжуються.
Вже 25 вересня Зеленський повідомив про досягнення остаточної домовленості з американською стороною. Раніше офіційний сайт президента України також підтверджував, що українська та американська команди працюють над запуском виробництва ракет-перехоплювачів для Patriot в Україні.
Нагадаємо, що Україна отримує додаткові ракети-перехоплювачі для комплексів Patriot за рахунок спеціального механізму, в рамках якого до їх постачання залучаються європейські країни - члени НАТО.