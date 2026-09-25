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Україна отримає ліцензії для Patriot: Зеленський розповів про розмову із Трампом

12:15 25.09.2026 Пт
2 хв
aimg Анастасія Никончук
Фото: Володимир Зеленський (GettyImages)

Україна отримає ліцензії на виробництво ракет для протиповітряної оборони Patriot. Дональд Трамп ухвалив остаточне рішення з цього питання.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент Володимир Зеленський заявив журналістам.

Рішення вже ухвалено

За словами Зеленського, питання ліцензій було обговорено під час його останньої зустрічі з президентом США. Український лідер заявив, що сторони досягли конкретних домовленостей.

"Трамп на останній зустрічі зі мною підкреслив це, є конкретні домовленості та просування", - заявив президент.

Зеленський також повідомив журналістам, що американський лідер підтвердив остаточне рішення надати Україні відповідні ліцензії.

"Є конкретні домовленості. Трамп на останній зустрічі зі мною наголосив, що: так, я ухвалив остаточне рішення, ліцензії для виробництва ракет Patriot Україна отримає", – зазначив Зеленський.

Що відомо про терміни

При цьому конкретних термінів передачі ліцензій Зеленський не назвав. Раніше, 23 вересня, представник Держдепартаменту США Ян Бейтсон заявляв, що Вашингтон ще не ухвалив остаточного рішення з цього питання, а переговори продовжуються.

Вже 25 вересня Зеленський повідомив про досягнення остаточної домовленості з американською стороною. Раніше офіційний сайт президента України також підтверджував, що українська та американська команди працюють над запуском виробництва ракет-перехоплювачів для Patriot в Україні.

Нагадаємо, що Україна отримує додаткові ракети-перехоплювачі для комплексів Patriot за рахунок спеціального механізму, в рамках якого до їх постачання залучаються європейські країни - члени НАТО.

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Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиППОДональд ТрампВійна в Україні