RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Украина получит лицензии для Patriot: Зеленский рассказал о разговоре с Трампом

12:15 25.09.2026 Пт
2 мин
aimg Анастасия Никончук
Фото: Владимир Зеленский (GettyImages)

Украина получит лицензии на производство ракет для систем противовоздушной обороны Patriot. Дональд Трамп принял окончательное решение по этому вопросу.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Владимир Зеленский заявил журналистам.

Решение уже принято

По словам Зеленского, вопрос лицензий обсуждался во время его последней встречи с президентом США. Украинский лидер заявил, что стороны достигли конкретных договоренностей.

"Трамп на последней встрече со мной подчеркнул это, есть конкретные договоренности и продвижение", – заявил президент.

Зеленский также сообщил журналистам, что американский лидер подтвердил свое окончательное решение предоставить Украине соответствующие лицензии.

"Есть конкретные договоренности. Трамп на последней встрече со мной подчеркнул, что: да, я принял окончательное решение, лицензии для производства ракет Patriot Украина получит", – отметил Зеленский.

Что известно о сроках

При этом конкретные сроки передачи лицензий Зеленский не назвал. Ранее, 23 сентября, представитель Госдепартамента США Ян Бейтсон заявлял, что Вашингтон еще не принял окончательного решения по этому вопросу, а переговоры продолжаются.

Уже 25 сентября Зеленский сообщил о достижении окончательной договоренности с американской стороной. Ранее официальный сайт президента Украины также подтверждал, что украинская и американская команды работают над запуском производства ракет-перехватчиков для Patriot в Украине.

Напоминаем, что Украина получает дополнительные ракеты-перехватчики для комплексов Patriot за счет специального механизма, в рамках которого к их поставкам привлекаются европейские страны - члены НАТО.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиПВОДональд ТрампВойна в Украине