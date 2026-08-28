Трамп лично отправил главу ЦРУ в Москву с конкретными заданиями, - WSJ
Визит главы ЦРУ Джона Рэтклиффа в Россию на этой неделе проходил в условиях повышенной секретности - это был приказ президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
По словам инсайдеров, решение направить Рэтклиффа в Москву принял лично Дональд Трамп.
Более того, глава Белого дома не сообщил о деталях миссии части своих ближайших советников и даже военному руководству.
Союзники Вашингтона в Европе тоже не знали о планах американского лидера.
Президент США обратился к директору ЦРУ после того, как предыдущие попытки добиться прекращения войны России против Украины оказались тщетными.
Трампа беспокоит то, что Москва усилила удары по Украине, все активнее поддерживает иранский режим и не демонстрирует готовность к улучшению экономических отношений с США.
Прежде всего, Рэтклифф должен был передать Кремлю, что Вашингтон не отказывается от обязательств по статье 5 НАТО, то есть готов защищать своих союзников в случае нападения РФ.
После общения главы ЦРУ с представителями российских спецслужб Трамп выступил с громким публичным заявлением.
"Он (российский диктатор Владимир Путин - ред.) не будет нападать на территорию НАТО", - заверил президент США.
Более того, отдельной темой переговоров Ретклиффа стало возможное возобновление диалога между Украиной и РФ по завершению войны.
Как известно, впоследствии глава ОПУ Кирилл Буданов сообщил, что переговорный процесс может возобновиться уже в сентябре.
Также глава ЦРУ призвал Москву не углублять экономическое и сотрудничество с Ираном. Такой призыв прозвучал на фоне ужесточения американских санкций против Тегерана.
Кстати, недавно Трамп лично прокомментировал визит главы ЦРУ в Москву.
Также РБК-Украина писало, что глава разведки РФ Нарышкин раскрыл детали встречи с Рэтклиффом.
Более того, стало известно, как в Кремле отреагировали на визит главы ЦРУ.