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Трамп лично отправил главу ЦРУ в Москву с конкретными заданиями, - WSJ

09:09 28.08.2026 Пт
2 мин
Что именно должен был сделать Рэтклифф?
aimg Юлия Капитонова
Трамп лично отправил главу ЦРУ в Москву с конкретными заданиями, - WSJ Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
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Визит главы ЦРУ Джона Рэтклиффа в Россию на этой неделе проходил в условиях повышенной секретности - это был приказ президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

По словам инсайдеров, решение направить Рэтклиффа в Москву принял лично Дональд Трамп.

Более того, глава Белого дома не сообщил о деталях миссии части своих ближайших советников и даже военному руководству.

Союзники Вашингтона в Европе тоже не знали о планах американского лидера.

Президент США обратился к директору ЦРУ после того, как предыдущие попытки добиться прекращения войны России против Украины оказались тщетными.

Трампа беспокоит то, что Москва усилила удары по Украине, все активнее поддерживает иранский режим и не демонстрирует готовность к улучшению экономических отношений с США.

Прежде всего, Рэтклифф должен был передать Кремлю, что Вашингтон не отказывается от обязательств по статье 5 НАТО, то есть готов защищать своих союзников в случае нападения РФ.

После общения главы ЦРУ с представителями российских спецслужб Трамп выступил с громким публичным заявлением.

"Он (российский диктатор Владимир Путин - ред.) не будет нападать на территорию НАТО", - заверил президент США.

Более того, отдельной темой переговоров Ретклиффа стало возможное возобновление диалога между Украиной и РФ по завершению войны.

Как известно, впоследствии глава ОПУ Кирилл Буданов сообщил, что переговорный процесс может возобновиться уже в сентябре.

Также глава ЦРУ призвал Москву не углублять экономическое и сотрудничество с Ираном. Такой призыв прозвучал на фоне ужесточения американских санкций против Тегерана.

Кстати, недавно Трамп лично прокомментировал визит главы ЦРУ в Москву.

Также РБК-Украина писало, что глава разведки РФ Нарышкин раскрыл детали встречи с Рэтклиффом.

Более того, стало известно, как в Кремле отреагировали на визит главы ЦРУ.

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