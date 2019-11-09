Трамп может опубликовать стенограмму второго разговора с Зеленским 12 ноября

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности опубликовать еще одну стенограмму телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и может сделать это во вторник, 12 ноября. Об этом он сообщил журналистам в субботу перед вылетом в штат Алабама.

Трамп рассказал, что всего провел два телефонных разговора с Зеленским.

"Они хотят стенограмму другого звонка, второго звонка, и я готов ее предоставить. Мы, возможно, передадим ее во вторник… Почитайте стенограмму (ранее опубликованную, - ред.), вы увидите, что было в этом звонке. Теперь я дам вам вторую стенограмму, потому что у меня на самом деле было два телефонных разговора с президентом Украины. Так что вы почитаете и вторую стенограмму тоже. И тогда вы скажете мне, думаете ли вы, что там что-то не так. Но никогда в истории никто не проходил через что-то подобное. Это "охота на ведьм", и это никогда не должно повториться с другим президентом", - заявил Трамп.

Напомним, ранее Трамп уже заявлял, что готов опубликовать еще одну стенограмму телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трамп говорил о телефонном разговоре с Зеленским, во время которого поздравил его с победой на президентских выборах.

Добавим, Трамп заявил, что готов зачитать стенограмму телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским американским гражданам. По словам Трампа, разговор с Зеленским был "хорошим", поэтому он собирается сам зачитать стенограмму американскому народу. Он добавил, что, возможно, зачитает стенограмму в прямом эфире.