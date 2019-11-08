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Трамп может опубликовать стенограмму еще одного разговора с Зеленским

Новости » Политика     08.11.2019 - 18:28
Трамп может опубликовать стенограмму еще одного разговора с Зеленским
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп готов опубликовать, но считает это плохим прецедентом

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов опубликовать еще одну стенограмму телефонных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Independent.

Сообщается, что Трамп говорил о телефонном разговоре с Зеленским, во время которого поздравил его с победой на президентских выборах.

"Я опубликую его, если они (демократы, начавшие процедуру импичмента - ред) захотят, не вижу проблем с этим, но я не люблю это делать, потому что это такой плохой прецедент", - сказал Трамп.

Напомним, Трамп заявил, что готов зачитать стенограмму телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским американским гражданам. По словам Трампа, разговор с Зеленским был "хорошим", поэтому он собирается сам зачитать стенограмму американскому народу. Он добавил, что, возможно, зачитает стенограмму в прямом эфире.

Ранее в Офисе президента Украины заявили, что не будут публиковать стенограмму телефонного разговора Зеленского с Трампом. В офисе отметили, что порядок публикации стенограммы не предусмотрен законами Украины.

Также РБК-Украина писало, что Палата представителей США одобрила резолюцию о поддержке начатого демократами расследования в рамках процедуры импичмента Трампа. Соответствующий документ поддержали 232 конгрессмены.

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