Трамп може опублікувати стенограму другої розмови з Зеленським 12 листопада

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність опублікувати ще одну стенограму телефонних переговорів з президентом України Володимиром Зеленським і може зробити це у вівторок, 12 листопада. Про це він повідомив журналістам у суботу перед вильотом в штат Алабама.

Трамп розповів, що всього провів два телефонні розмови з Зеленським.

"Вони хочуть стенограму іншого дзвінка, другого дзвінка, і я готовий її надати. Ми, можливо, передамо її у вівторок... Почитайте стенограму (раніше опубліковану, - ред.), ви побачите, що було в цьому дзвінку. Тепер я дам вам другу стенограму, тому що у мене насправді було два телефонних розмови з президентом України. Так що ви почитаєте і другу стенограму теж. І тоді ви скажете мені, чи думаєте ви, що там щось не так. Але ніколи в історії ніхто не проходив через щось подібне. Це "полювання на відьом", і це ніколи не повинно повторитися з іншим президентом", - заявив Трамп.

Нагадаємо, раніше Трамп уже заявляв, що готовий опублікувати ще одну стенограму телефонних переговорів з президентом України Володимиром Зеленським. Трамп говорив про телефонній розмові з Зеленським, під час якого привітав його з перемогою на президентських виборах.

Додамо, Трамп заявив, що готовий зачитати стенограму телефонної розмови з українським лідером Володимиром Зеленським американським громадянам. За словами Трампа, розмова із Зеленським був "хорошим", тому він збирається сам прочитати стенограму американському народу. Він додав, що, можливо, зачитає стенограму в прямому ефірі.