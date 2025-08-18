Трамп оптимістично налаштований на мирну угоду щодо України

"Я налаштований оптимістично і вірю, що ми зможемо досягти угоди, яка зможе запобігти будь-якій майбутній агресії проти України", - сказав він.

Трамп дав зрозуміти, що сьогодні після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським буде досягнуто резолюції про гарантії безпеки для України.

"Я думаю, сьогодні ми прийдемо до рішення практично з усіх питань, включно з, імовірно, питаннями безпеки", - заявив Трамп.

Тристороння зустріч

Трамп заявив, що очікує проведення тристоронньої зустрічі між ним, Путіним і Зеленським.

"Я думаю, питання буде не в тому, чи відбудеться це, а в тому, чи відбудеться це коли-небудь", - сказав Трамп.

Він повідомив, що незабаром після сьогоднішніх переговорів зателефонує Путіну, щоб обговорити організацію зустрічі.

Трамп сказав Зеленському: "У мене є передчуття, що ви з президентом Путіним щось придумаєте. Зрештою, це рішення може бути ухвалене тільки президентом Зеленським і народом України, працюючи разом і за погодженням із президентом Путіним. І я думаю, що з цього вийде дуже багато хорошого".