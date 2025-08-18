Трамп оптимистично настроен на мирное соглашение по Украине

Мирное соглашение, которое предотвратит новую агрессию России против Украины, возможно в скором времени.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время встречи с европейскими лидерами в Белом доме.
"Я настроен оптимистично и верю, что мы сможем достичь соглашения, которое предотвратит любую будущую агрессию против Украины", - сказал он.
Трамп дал понять, что сегодня после встречи президентом Украины Владимиром Зеленским будет достигнута резолюция о гарантиях безопасности для Украины.
"Я думаю, сегодня мы придем к решению практически по всем вопросам, включая, вероятно, вопросы безопасности", - заявил Трамп.
Трамп заявил, что ожидает проведения трехсторонней встречи между ним, Путиным и Зеленским.
"Я думаю, вопрос будет не в том, произойдет ли это, а в том, произойдет ли это когда-нибудь", - сказал Трамп.
Он сообщил, что вскоре после сегодняшних переговоров позвонит Путину, чтобы обсудить организацию встречи.
Трамп сказал Зеленскому: "У меня есть предчувствие, что вы с президентом Путиным что-то придумаете. В конечном счете, это решение может быть принято только президентом Зеленским и народом Украины, работая вместе и по согласованию с президентом Путиным. И я думаю, что из этого получится очень много хорошего".
Напомним, президент США Дональд Трамп провел встречу с президентом Владимиром Зеленским.
Перед ней он заявил, что вопросы будущей безопасности Украины будут обсуждаться на встрече с лидерами ЕС.
Трамп не исключил отправки американских войск в Украину для содействия сохранению потенциального мирного соглашения. "Мы сообщим вам об этом, возможно, позже сегодня", - сказал он в Овальном кабинете.