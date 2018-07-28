Трамп опроверг, что знал о встрече сына с россиянами перед выборами в 2016

Трамп отреагировал на обвинения своего бывшего адвоката

Президент США Дональд Трамп опровергает обвинения в том, что знал о встрече представителей своего предвыборного штаба и сына с россиянами перед выборами президента в 2016 году. Об этом Трамп сообщил в своем Twitter.

В частности, речь идет о встрече сына Трампа с россиянами, на которой ему передали данные для помощи в победе на выборах. Ранее с такими обвинениями выступил бывший адвокат Трампа Майкл Коэн. По его словам, Джаред Кушнер, Дональд Трамп-младший и Пол Манафорт встречались с российским адвокатом, которая предлагала информацию от правительства РФ.

"Я не знал о том, что была встреча с моим сыном, Дональдом Трампом-младшим", - заявил Трамп.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что бывший личный юрист президента США Майкл Коэн готов свидетельствовать против него спецпрокурору Роберту Мюллеру, который занимается расследованием возможного вмешательства России в президентские выборы США осенью 2016 года. Сотрудничая со следствием, Коэн надеется облегчить собственное положение, поскольку сам находится под федеральным расследованием.