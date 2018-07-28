Трамп спростував, що знав про зустріч сина з росіянами перед виборами в 2016

Трамп відреагував на звинувачення свого колишнього адвоката

Президент США Дональд Трамп спростовує звинувачення у тому, що знав про зустріч представників свого передвиборчого штабу і сина з росіянами перед виборами президента в 2016 році. Про це Трамп повідомив у своєму Twitter.

Зокрема, йдеться про зустріч сина Трампа з росіянами, на якій йому передали дані для допомоги у перемозі на виборах. Раніше з такими звинуваченнями виступив колишній адвокат Трампа Майкл Коен. За його словами, Джаред Кушнер, Дональд Трамп-молодший і Пол Манафорт зустрічалися з російським адвокатом, яка пропонувала інформацію від уряду РФ.

"Я не знав про те, що була зустріч з моїм сином, Дональдом Трампом-молодшим", - заявив Трамп.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що колишній особистий юрист президента США Майкл Коен готовий свідчити проти нього спецпрокурору Роберту Мюллеру, який займається розслідуванням можливого втручання Росії у президентські вибори США восени 2016 року. Співпрацюючи зі слідством, Коен сподівається полегшити власне становище, оскільки сам перебуває під федеральним розслідуванням.