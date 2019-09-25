Трамп опроверг попытку давления на Зеленского

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Трамп назвал скандал вокруг разговора с Зеленским "охотой на ведьм"

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп прокомментировал недавно опубликованную стенограму телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским и подчеркнул, что не оказывал никакого давления. Об этом говорится в интервью главы Белого дома телеканалу CNN.

Так, американский президент назвал опубликованную стенограмму "доброжелательным письмом" и возразил, что во время разговора с Зеленским пытался осуществить любое давление.

"Это было доброжелательное письмо. Не было никакого давления, в том виде, как вы это нарисовали, этот звонок превращается на звонок из ада", - заявил он.

Кроме того, Трамп отметил, что попытка объявить ему импичмент из-за телефонного разговора с Зеленским является крупнейшей "охотой на ведьм" в истории Соединенных Штатов.

"Просто чтобы вы поняли, это крупнейшая "охота на ведьм" в американской истории, возможно, даже в мировой истории, но в американской истории точно", - добавил глава Белого дома.

Напомним, что Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора президента США Дональда Трампа и украинского президента Владимира Зеленского. Стенограмма разговора была обнародована из-за скандала, который разгорелся после заявления сотрудника разведки о том, что Трамп якобы пытался давить на Зеленского.

Как писало РБК-Украина, американский политик Хиллари Клинтон поддержала инициативу Конгресса США о начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Соответствующее заявление Клинтон сделала после публикации стенограммы разговора Трампа с Зеленским.