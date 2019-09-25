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Трамп заперечив спробу тиску на Зеленського

Новини » Політика    25.09.2019 - 19:42
Трамп заперечив спробу тиску на Зеленського
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Трамп назвав скандал довкола розмови з Зеленським "полюванням на відьом"

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп прокоментував нещодавно опубліковану стенограму телефонної розмови з українським президентом Володимиром Зеленським та наголосив, що не чинив жодного тиску. Про це йдеться в інтерв'ю глави Білого дому телеканалу CNN.

Так, американський президент назвав опубліковану стенограму "доброзичливим листом" та заперечив, що під час розмови з Зеленським намагався здійснити будь-який тиск.

"Це був доброзичливий лист. Не було жодного тиску, у тому вигляді, як ви це намалювали, цей дзвінок перетворюється на дзвінок із пекла", - заявив він.

Крім того, Трамп наголосив, що спроба оголосити йому імпічмент через телефонну розмову з Зеленським є найбільшим "полюванням на відьом" в історії Сполучених Штатів.

"Просто щоб ви зрозуміли, це найбільше "полювання на відьом" в американській історії, можливо, навіть в світовій історії, але в американській історії точно", - додав глава Білого дому.

Нагадаємо, що Білий дім оприлюднив стенограму телефонної розмови президента США Дональда Трампа та українського президента Володимира Зеленського. Стенограма розмови була оприлюднена через скандал, який розгорівся після заяви співробітника розвідки про те, що Трамп нібито намагався тиснути на Зеленського.

Як писало РБК-Україна, американський політик Хіларі Клінтон підтримала ініціативу Конгресу США щодо початку процедури імпічменту президента Дональда Трампа. Відповідну заяву Клінтон зробила після публікації стенограми розмови Трампа з Зеленським.

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Новини України Володимир ЗеленськийДональд Трампстенограмма
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