Трамп определился насчет участия в выборах президента

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение относительно своего участия в следующих президентских выборах в США. Они состоятся в 2024 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

В то же время Трамп не назвал свое решение. "Я знаю ответ, но я пока не могу раскрыть его, поскольку это может повлиять на финансирование кампании и прочие вещи. Но я совершенно точно знаю свой ответ", - сообщил Трамп, отвечая на вопрос, намерен ли он участвовать в новой президентской гонке.

Напомним, еще в мае 45-й президент США Дональд Трамп намекнул, что может баллотироваться на президентских выборах в 2024-м году. Но прямо об этом не заявил.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил о намерение баллотироваться на второй срок. Президентские выборы в США состоятся в 2024 году.