Байден намерен баллотироваться на второй срок

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил о намерение баллотироваться на второй срок. Президентские выборы в США состоятся в 2024 году.

Об этом заявил Байден во время пресс-конференции .

При этом он добавил, что надеется на то, чтобы кандидатом в вице-президенты на выборах в 2024 году будет Камала Харрис. В то же время Байден заявил, что не знает, будет ли его соперником на следующих выборах 45 президент США Дональд Трамп.

"Я планирую идти на следующие выборы. Я надеюсь на это", - заявил американский президент.

Отметим, что 20 января перед инаугурацией Джо Байдена Трамп намекнул на планы по возвращению в Белый дом в качестве президента.

"Мы вернемся тем или иным способом... Удачной жизни, мы скоро увидимся", - заявил Трамп.