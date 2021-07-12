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Трамп визначився щодо участі у виборах президента

Автор: Даша Харченко

Екс-президент США Дональд Трамп заявив, що прийняв рішення щодо своєї участі в наступних президентських виборах в США. Вони відбудуться у 2024 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

Водночас Трамп не назвав своє рішення.

"Я знаю відповідь, але я поки не можу розкрити її, оскільки це може вплинути на фінансування кампанії та інші речі. Але я абсолютно точно знаю свою відповідь", - повідомив Трамп, відповідаючи на питання, чи має намір він брати участь у новій президентській гонці.

Нагадаємо, ще в травні 45-й президент США Дональд Трамп натякнув, що може балотуватися на президентських виборах у 2024-му році. Але прямо про це не заявив.

Раніше повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив про намір балотуватися на другий термін. Президентські вибори в США відбудуться в 2024 році.

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Дональд Трамп