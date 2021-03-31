Трамп намекнул на участие в выборах президента США-2024
45-й президент США Дональд Трамп намекнул, что может баллотироваться на президентских выборах в 2024-м году. Но прямо об этом не заявил.
Об этом сообщает New York Post.
На свое возвращение на следующих выборах прежний президент намекнул в подкасте невестки Лары Трамп.
"У вас есть надежда, что я могу вам сказать. У тебя есть надежда. Мы любим свою страну - эту страну. Мы все многим обязаны нашей стране, но теперь мы должны помочь нашей стране", - сказал Трамп.
Напомним, Трамп проиграл выборы президента Джозефу Байдену в ноябре 2020 года. После этого он длительное время говорил о фальсификации выборов, но в итоге ушел с поста в день инаугурации Байдена.
Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил о намерение баллотироваться на второй срок. Президентские выборы в США состоятся в 2024 году.