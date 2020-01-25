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В сеть попала запись, на которой Трамп требует уволить Йованович

Новости » Политика     25.01.2020 - 05:59
В сеть попала запись, на которой Трамп требует уволить Йованович
Фото: Мари Йованович (РБК-Украина)

В Администрации Трампа не отрицали, что на записи голос Трампа

В сеть выложили аудиозапись на которой слышно, как будто бы президент США Дональд Трамп говорит, что хочет, чтобы посла в Украине Мари Йованович уволили. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канал ABC.

Как отмечает СМИ, участниками разговора предположительно были бывшие бизнес партнеры персонального адвоката Трампа, Руди Джулиани - Лев Парнас и Игорь Фруман.

По информации источников ABC, разговор состоялся весной 2018 года.

На записи слышно, как Парнас и Фруман говорят Трампу, что Йованович негативно о нем отзывается, после чего и последовала реплика, которую приписывают президенту США.

"Избавьтесь ее! Уберите ее завтра. Мне все равно. Уберите. ОК? Сделайте это", - сказал Трамп.

Сообщается, что в Белом доме не отрицали информацию ABC, и отметили, что президент имеет право увольнять членов собственной администрации, которые не поддерживают его повестку дня.

Ранее сообщалось, что государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео помогал личном адвокату президента США Руди Джулиани в кампании по дискредитации экс-посла в Украине Мари Йованович.

РБК-Украина писало, что Палата представителей обнародовала новые документы от бизнесмена Льва Парнаса - партнера адвоката президента США Руди Джулиани, подтверждающие информацию о слежке за бывшим послом США в Украине Мари Йованович.

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Новости Украины мари йовановичДональд Трамп
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