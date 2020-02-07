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Пристайко: США определились с кандидатурой посла в Украине

Новости » Политика     07.02.2020 - 09:15
Пристайко: США определились с кандидатурой посла в Украине
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Теперь решение за Сенатом, верховной палатой Конгресса

Во время визита в Киев государственного секретаря США Майк Помпео обсуждался и вопрос руководителя американской дипломатической миссии. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Пристайко отметил, что человек на это место есть и теперь решение за Сенатом, верховной палатой Конгресса.

"Мы уже знаем конкретно человека, который будет предложен. Нас, в принципе, устраивает этот кандидат. Я надеюсь как можно быстрее начать работу с новым послом Соединенных Штатов в Украине", - сказал Пристайко.

А пока что временной поверенной в делах США в Украине является заместитель главы миссии Соединенных Штатов Америки в Киеве Кристина Квин.

В конце декабря 2019 года временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что после завершения его дипломатической миссии в Украине его обязанности будет исполнять его заместитель Кристина Квин.

Ранее сообщалось, что государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео помогал личному адвокату президента США Руди Джулиани в кампании по дискредитации экс-посла в Украине Мари Йованович.

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Новости Украины Вадим ПристайкоСоединенные Штаты Америки
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