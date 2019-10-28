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Трамп оговорился и назвал Зеленского президентом России

Новости » Общество    28.10.2019 - 18:50
Трамп оговорился и назвал Зеленского президентом России
Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)

Трамп настаивая, что он не давил на Зеленского, назвал его российским президентом

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп перепутал страну, которой руководит президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Трампа на авиабазе Эндрюс в штате Мэриленд.

Сообщается, что Трамп комментировал в частности, ситуацию, которая может привести к его импичменту и сначала трижды упомянул об "идеальном разговоре" с украинским президентом. Но затем настаивая, что он не давил на Зеленского, назвал его российским президентом.

"Теперь они не хотят говорить об обличителе, потому что они не думали, что я обнародую этот разговор. Когда я опубликовал разговор, я опроверг доклад Шиффа (Адам Шифф, глава специального комитета по разведке Палаты представителей США - ред.). Более того, как вы знаете, новый российский президент, хороший человек, сделал заявление, что в разговоре не было ничего. Не было давления на него. Вообще ничего", - сказал Трамп.

Напомним, демократы Палаты представителей США в пятницу, 25 октября, допрашивали чиновников Белого дома и Государственного департамента в рамках расследования импичмента президента Америки Дональда Трампа. Рассел Воут, Майкл Даффи и Ульрих Брехбуль должны дать показания 5-6 ноября.

РБК-Украина писало, что президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в июле минимум восемь раз называл фамилию кандидата в президенты Джо Байдена, призывая начать расследование в Украине против его сына.

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