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Трамп обмовився та назвав Зеленського президентом Росії

Новини » Суспільство    28.10.2019 - 18:50
Трамп обмовився та назвав Зеленського президентом Росії
Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)

Трамп наполягаючи, що він не тиснув на Зеленського, назвав його російським президентом

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп переплутав країну, якою керує президент Володимир Зеленський. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Трампа на авіабазі Ендрюс у штаті Меріленд.

Зазначається, що Трамп коментував зокрема ситуацію, яка може призвести до його імпічменту і спочатку тричі згадав про "ідеальну розмову" з українським президентом. Але потім наполягаючи, що він не тиснув на Зеленського, назвав його російським президентом.

"Тепер вони не хочуть говорити про викривача, тому що вони не думали, що я оприлюдню цю розмову. Коли я опублікував розмову, я спростував доповідь Шиффа (Адам Шифф, голова спеціального комітету з розвідки Палати представників США - ред.). Більше того, як ви знаєте, новий російський президент, гарна людина, зробив заяву, що в розмові не було нічого. Не було тиску на нього. Нічого взагалі", - сказав Трамп.

Нагадаємо, демократи Палати представників США у п'ятницю, 25 жовтня, допитували чиновників Білого дому і Державного департаменту у рамках розслідування імпічменту президента Америки Дональда Трампа. Рассел Воут, Майкл Даффі і Ульріх Брехбуль повинні дати свідчення 5-6 листопада.

РБК-Україна писало, що президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським у липні щонайменше вісім разів називав прізвище кандидата в президенти Джо Байдена, закликаючи розпочати розслідування в Україні проти його сина.

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