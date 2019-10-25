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В США допросят представителей Белого дома и Госдепа в рамках импичмента Трампа

Новости » В мире    25.10.2019 - 22:38
В США допросят представителей Белого дома и Госдепа в рамках импичмента Трампа
Фото: Белый дом (www.whitehouse.gov)

Рассел Воут, Майкл Даффи и Ульрих Брехбуль должны дать показания 5-6 ноября

Демократы Палаты представителей США в пятницу, 25 октября, отправили повестки чиновникам Белого дома и Государственного департамента в рамках расследования импичмента президента Америки Дональда Трампа. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что показания должны дать и.о. директора Административно-бюджетного управления Белого дома Рассел Воут, замдиректора Программ национальной безопасности Майкл Даффи и советник Госдепа Ульрих Брехбуль.

Даффи должен явиться для дачи показаний 5 ноября, Воут и Брехбуль - 6 ноября.

Напомним, ранее сообщалось, что адвокаты бывшего советника президента США по вопросам нацбезопасности Джона Болтона ведут переговоры с комитетами Палаты представителей о даче показаний в рамках процедуры импичмента Дональда Трампа.

Также РБК-Украина писало, что сенатор-республиканец Линдси Грэм внес в Сенат резолюцию с осуждением начатой Конгрессом процедуры импичмента президента Дональда Трампа. По его словам, в начале процедуры были упущены важные шаги, которые на данный момент делают импичмент опасным и нарушающим законодательные нормы США.

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