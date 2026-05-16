Трамп оголосив про знищення "найактивнішого терориста світу"

Американські та нігерійські збройні сили ліквідували Абу-Білала аль-Мінукі - другу людину в глобальній ієрархії ІДІЛ. Про це оголосив президент США Дональд Трамп, назвавши його "найактивнішим терористом у світі".

Що відомо про операцію

Трамп повідомив, що операція була проведена цієї ночі за його особистим наказом. Він назвав її "бездоганно виконаною, ретельно спланованою і дуже складною".

Аль-Мінукі переховувався в Африці, однак американські спецслужби відстежували його пересування через власні джерела.

За словами Трампа, зі смертю аль-Мінукі "глобальні операції ІДІЛ значно послаблені". Президент подякував уряду Нігерії за партнерство.