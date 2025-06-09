Трамп оголосив про жорсткі заходи через масові заворушення в Лос-Анджелесі

Так, Президент США Дональд Трамп різко висловився щодо ситуації в Лос-Анджелесі. Він пообіцяв відновити порядок "будь-якою ціною" і не виключив застосування війська.

Місто "окуповане мігрантами": різка заява президента

Дональд Трамп заявив, що Лос-Анджелес "був захоплений і окупований" нелегальними мігрантами та злочинцями.

Глава держави звинуватив "агресивні натовпи бунтівників" у нападах на федеральних агентів, які виконують операції з депортації. Такі події у місті, за словами Трампа, лише посилюють його рішучість відновити порядок.

"Колись величний Лос-Анджелес став місцем, де домінують нелегальні іммігранти та злочинці. Нині агресивні бунтівники атакують наших федеральних агентів, намагаючись перешкодити депортаціям", – йдеться у заяві президента.

Федеральні заходи і можливе введення війська

Президент доручив міністру внутрішньої безпеки Крісті Ноєм, міністру оборони Піту Гегсету та Генпрокурору Пем Бонді розпочати спільні дії для "звільнення" міста від мігрантів і припинення заворушень.

Він також не виключив можливості застосування закону про повстання - що дозволяє залучити збройні сили для придушення заворушень у надзвичайних випадках.

"Порядок буде відновлено, нелегали будуть вигнані, а Лос-Анджелес – звільнений", – заявив Трамп.