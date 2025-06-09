Трамп объявил о жестких мерах из-за массовых беспорядков в Лос-Анджелесе

Так, Президент США Дональд Трамп резко высказался относительно ситуации в Лос-Анджелесе. Он пообещал восстановить порядок "любой ценой" и не исключил применения войска.

Город "оккупирован мигрантами": резкое заявление президента

Дональд Трамп заявил, что Лос-Анджелес "был захвачен и оккупирован" нелегальными мигрантами и преступниками.

Глава государства обвинил "агрессивные толпы мятежников" в нападениях на федеральных агентов, которые выполняют операции по депортации. Такие события в городе, по словам Трампа, только усиливают его решимость восстановить порядок.

"Когда-то величественный Лос-Анджелес стал местом, где доминируют нелегальные иммигранты и преступники. Сейчас агрессивные мятежники атакуют наших федеральных агентов, пытаясь помешать депортации", - говорится в заявлении президента.

Федеральные меры и возможное введение войск

Президент поручил министру внутренней безопасности Кристи Ноем, министру обороны Питу Гегсету и Генпрокурору Пэм Бонди начать совместные действия для "освобождения" города от мигрантов и прекращения беспорядков.

Он также не исключил возможности применения закона о восстании - позволяющего привлечь вооруженные силы для подавления беспорядков в чрезвычайных случаях.

"Порядок будет восстановлен, нелегалы будут изгнаны, а Лос-Анджелес - освобожден", - заявил Трамп.