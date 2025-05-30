Готують депортацію? Трампу дозволили скасувати захист для 530 тисяч мігрантів
Верховний суд США дозволив адміністрації президента Дональда Трампа скасувати тимчасовий правовий статус понад 530 тисяч мігрантів з Куби, Гаїті, Нікарагуа та Венесуели.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
Як зазначає видання, це рішення є другим за останні тижні, коли вищий суд дав чиновникам Трампа дозвіл припинити програми, що захищають іммігрантів, які втекли з країн, що роздираються війною або економічними потрясіннями. Раніше цього місяця судді дозволили адміністрації скасувати тимчасові заходи захисту, які давали змогу іншій групі з майже 350 тисяч венесуельців жити й працювати у США.
За інформацією WP, наразі судді підтримали два з найагресивніших кроків президента щодо депортації великої кількості мігрантів, яким під час адміністрації колишнього президента Джо Байдена було дозволено жити й працювати у США.
\Захисники мігрантів заявили, що скасування статусу і дозволів на роботу приблизно для 900 000 мігрантів значною мірою безпрецедентне і матиме руйнівні наслідки для мігрантських спільнот по всій країні.
Чиновники Трампа у відповідь заявляють, що мігранти "становлять загрозу громадській безпеці та виснажують ресурси США".
Рішення, ухвалене Верховним судом, стосується рішення міністра внутрішньої безпеки Крісті Ноєм скасувати політику умовно-дострокового звільнення, ухвалену в епоху адміністрації Байдена, яка давала змогу мігрантам із Куби, Гаїті, Нікарагуа та Венесуели отримати попередній дозвіл на в'їзд у США та перебування в країні до двох років.
Федеральний суд штату Массачусетс постановив, що міністр не могла запроваджувати загальну заборону на "гуманітарне умовно-дострокове звільнення" і має розглядати кожен випадок мігранта індивідуально. Це рішення було підтверджено апеляційним судом у Новій Англії у квітні, після чого адміністрація Трампа подала надзвичайну апеляцію до Верховного суду США.
Міграційна політика Трампа
Нагадаємо, зі вступом на посаду президента США, Дональд Трамп і його адміністрація запустили політику масових депортацій мігрантів із країни.
У березні федеральний суд заблокував рішення Трампа скасувати продовження режиму безвізового режиму для сотень тисяч громадян Венесули.
Пізніше інша федеральна суддя заявила, що тимчасово зупинить плани адміністрації щодо припинення гуманітарного захисту для понад 500 тисяч осіб з Куби, Гаїті, Нікарагуа та Венесуели, які легально прибули до США в межах програми гуманітарної амністії, започаткованої за часів Джо Байдена.
Нещодавно адміністрація також посилила тиск на власників студентських віз та навіть на осіб із законним постійним проживанням (Green Card).
Крім того, понад 200 чоловіків, переважно громадян Венесуели, було депортовано до сумнозвісної тюрми суворого режиму в Сальвадорі в рамках застосування Трампом "Акту про іноземних ворогів" 1798 року (Alien Enemies Act). Чоловіків звинуватили в приналежності до транснаціонального угруповання Tren de Aragua з Венесуели, хоча за даними слідчих, лише незначна частина з них була коли-небудь офіційно звинувачена у серйозних злочинах в США.
Адміністрація Трампа також запровадила вимогу про реєстрацію іммігрантів, яка не застосовувалася з часів Другої світової війни. Іноземці старше 14 років, які перебувають у країні нелегально понад 30 днів, зобов'язані зареєструватися, інакше їм загрожують кримінальні звинувачення і щоденні штрафи в розмірі близько 1000 доларів. Вимога реєстрації також поширюється на деяких канадських туристів, які планують перебувати в США протягом тривалого часу.
Окрім того, адміністрація Трампа скасувала гуманітарний статус для мігрантів з Афганістану, Камеруну та інших країн, які перебувають у США за програмами захисту від насильства.
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