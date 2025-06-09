Трамп оголосив про жорсткі заходи через масові заворушення в Лос-Анджелесі
В США зробили різку заяву щодо ситуації в Лос-Анджелесі, назвавши місто "окупованим" нелегальними мігрантами та злочинцями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Президента США Дональда Трампа на платформі Truth Social.
Так, Президент США Дональд Трамп різко висловився щодо ситуації в Лос-Анджелесі. Він пообіцяв відновити порядок "будь-якою ціною" і не виключив застосування війська.
Місто "окуповане мігрантами": різка заява президента
Дональд Трамп заявив, що Лос-Анджелес "був захоплений і окупований" нелегальними мігрантами та злочинцями.
Глава держави звинуватив "агресивні натовпи бунтівників" у нападах на федеральних агентів, які виконують операції з депортації. Такі події у місті, за словами Трампа, лише посилюють його рішучість відновити порядок.
"Колись величний Лос-Анджелес став місцем, де домінують нелегальні іммігранти та злочинці. Нині агресивні бунтівники атакують наших федеральних агентів, намагаючись перешкодити депортаціям", – йдеться у заяві президента.
Федеральні заходи і можливе введення війська
Президент доручив міністру внутрішньої безпеки Крісті Ноєм, міністру оборони Піту Гегсету та Генпрокурору Пем Бонді розпочати спільні дії для "звільнення" міста від мігрантів і припинення заворушень.
Він також не виключив можливості застосування закону про повстання - що дозволяє залучити збройні сили для придушення заворушень у надзвичайних випадках.
"Порядок буде відновлено, нелегали будуть вигнані, а Лос-Анджелес – звільнений", – заявив Трамп.
Протести, рейди й Нацгвардія
Останніми тижнями по всій країні проходять затримання іммігрантів без документів. Це викликало обурення з боку правозахисників та хвилю протестів у великих містах.
У відповідь адміністрація Трампа відправила до Лос-Анджелеса близько 2 000 солдатів Національної гвардії - без офіційного запиту від штату. Це перший випадок такого втручання з 1965 року.
При цьому Верховний суд США дозволив адміністрації Трампа скасувати тимчасовий правовий статус для більш ніж 530 тисяч мігрантів з Куби, Гаїті, Нікарагуа і Венесуели.
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