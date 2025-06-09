Трамп объявил о жестких мерах из-за массовых беспорядков в Лос-Анджелесе
В США сделали резкое заявление относительно ситуации в Лос-Анджелесе, назвав город "оккупированным" нелегальными мигрантами и преступниками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Президента США Дональда Трампа на платформе Truth Social.
Так, Президент США Дональд Трамп резко высказался относительно ситуации в Лос-Анджелесе. Он пообещал восстановить порядок "любой ценой" и не исключил применения войска.
Город "оккупирован мигрантами": резкое заявление президента
Дональд Трамп заявил, что Лос-Анджелес "был захвачен и оккупирован" нелегальными мигрантами и преступниками.
Глава государства обвинил "агрессивные толпы мятежников" в нападениях на федеральных агентов, которые выполняют операции по депортации. Такие события в городе, по словам Трампа, только усиливают его решимость восстановить порядок.
"Когда-то величественный Лос-Анджелес стал местом, где доминируют нелегальные иммигранты и преступники. Сейчас агрессивные мятежники атакуют наших федеральных агентов, пытаясь помешать депортации", - говорится в заявлении президента.
Федеральные меры и возможное введение войск
Президент поручил министру внутренней безопасности Кристи Ноем, министру обороны Питу Гегсету и Генпрокурору Пэм Бонди начать совместные действия для "освобождения" города от мигрантов и прекращения беспорядков.
Он также не исключил возможности применения закона о восстании - позволяющего привлечь вооруженные силы для подавления беспорядков в чрезвычайных случаях.
"Порядок будет восстановлен, нелегалы будут изгнаны, а Лос-Анджелес - освобожден", - заявил Трамп.
Протесты, рейды и Нацгвардия
В последние недели по всей стране проходят задержания иммигрантов без документов. Это вызвало возмущение со стороны правозащитников и волну протестов в крупных городах.
В ответ администрация Трампа отправила в Лос-Анджелес около 2 000 солдат Национальной гвардии - без официального запроса от штата. Это первый случай такого вмешательства с 1965 года.
При этом Верховный суд США разрешил администрации Трампа отменить временный правовой статус для более чем 530 тысяч мигрантов из Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы.
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