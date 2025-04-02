"Історичний указ". Трамп запроваджує безпрецедентні глобальні мита

Президент США Дональд Трамп оголосив про введення масштабних мит на американський імпорт. Передбачається, що тарифи торкнуться обсягів торгівлі на трильйони доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа.
Виступаючи в Рожевому саду біля Білого дому, президент США анонсував "дуже-дуже хороші новини".
"За кілька хвилин я підпишу історичний указ про взаємні тарифи для країн усього світу. Взаємні. Це означає, що те, що вони роблять із нами, ми зробимо з ними. Дуже просто. Простіше нікуди", - зазначив Трамп.
Він розкритикував Таїланд, Індію, В'єтнам та інші країни за несправедливу, на його думку, тарифну політику і податкові режими щодо американських товарів. І навів як приклад, що США стягують лише 2,4% мито на мотоцикли, тоді як Індія - 70%, В'єтнам - 75%.
Також перед тим, як підписати указ, він довго описував "несправедливі тарифи", які інші країни запровадили на американські товари. "Іноді друзі гірші за ворогів", - сказав Трамп, маючи на увазі високі тарифи, які запровадили окремі країни-союзниці на кшталт Японії.
"Це один із найважливіших днів в американській історії. Це наша декларація економічної незалежності", - наголосив президент США.
"Щодо країн, які погано ставляться до нас, ми вирахуємо суму їхніх тарифів, немонатерних бар'єрів та інших форм шахрайства", - сказав він, пояснюючи, який саме обсяг “взаємних тарифів” запровадять США.
Він також повторив, що опівночі з 2 на 3 квітня США запровадять 25-відсоткові тарифи на всі автомобілі іноземного складання. А також оголосив про запровадження універсального або "мінімального базового тарифу" на імпорт у 10%.
Згідно з указом, США вводять додаткові мита в розмірі:
Взаємні тарифи набудуть чинності з 9 квітня 2025 року. А мінімальний базовий тариф усі країни почнуть платити з 5 квітня.
Причому базовий тариф у 10% додаватиметься до тарифів, введених проти конкретних країн. Це означає, наприклад, що на китайські товари тариф становитиме 44% (34+10), на товари з ЄС - 30% (20+10).
Канада і Мексика поки не підпадають під дію взаємних тарифів.
Щодо України запроваджується тільки базове мито 10%.
Раніше Трамп і його оточення називали Європейський союз, Мексику, Канаду, Японію, Південну Корею, В'єтнам та Індію ймовірними мішенями майбутніх мит у прагненні "покарати за нечесну торговельну практику".
За даними Bloomberg, під приціл потрапив обсяг світової торгівлі на 33 трлн доларів, а країнам від Бразилії до Китаю загрожує скорочення експорту в США від 4 до 90%. Імовірно, середні мита можуть зрости на 15%, що призведе до зростання інфляції та збільшення ризику рецесії США.
Ухвалені сьогодні заходи доповнюють кроки, зроблені з моменту вступу Трампа на посаду в січні. Його адміністрація запровадила додатковий 20% податок на весь імпорт з Китаю і 25% - на багато товарів з Мексики і Канади. Крім того, діє глобальний 25% тариф на імпорт сталі та алюмінію. Також було підписано указ про введення 25% мит на імпорт автомобілів і деяких запчастин (набуває чинності 3 квітня).
За даними Bloomberg, за максимального підходу середні тарифні ставки в США збільшаться до 2%, що призведе до скорочення американського ВВП на 4% і зростання цін майже на 2,5% протягом двох-трьох років.
Вплив на торговельних партнерів за будь-якого сценарію буде серйозним. Китай, ЄС та Індія можуть очолити список країн, які постраждають від впливу на експорт до США, хоча їхні економіки можуть і вистояти. Канада і країни Південно-Східної Азії, ймовірно, відчують більш значний загальний вплив.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейська комісія у відповідь може закрити ринок ЄС для американських товарів.
Як говорила президент ЄК Урсула фон дер Ляєн, Євросоюз має "рішучий план", але вважає за краще шукати рішення шляхом переговорів. Якщо не знайдуть, Брюссель готовий захищати інтереси європейських компаній і споживачів.
Канадський прем'єр Марк Карні також пригрозив США заходами у відповідь.
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