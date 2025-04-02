"Історичний указ". Трамп запроваджує безпрецедентні глобальні мита

Виступаючи в Рожевому саду біля Білого дому, президент США анонсував "дуже-дуже хороші новини".

"За кілька хвилин я підпишу історичний указ про взаємні тарифи для країн усього світу. Взаємні. Це означає, що те, що вони роблять із нами, ми зробимо з ними. Дуже просто. Простіше нікуди", - зазначив Трамп.

Він розкритикував Таїланд, Індію, В'єтнам та інші країни за несправедливу, на його думку, тарифну політику і податкові режими щодо американських товарів. І навів як приклад, що США стягують лише 2,4% мито на мотоцикли, тоді як Індія - 70%, В'єтнам - 75%.

Також перед тим, як підписати указ, він довго описував "несправедливі тарифи", які інші країни запровадили на американські товари. "Іноді друзі гірші за ворогів", - сказав Трамп, маючи на увазі високі тарифи, які запровадили окремі країни-союзниці на кшталт Японії.

"Це один із найважливіших днів в американській історії. Це наша декларація економічної незалежності", - наголосив президент США.

"Щодо країн, які погано ставляться до нас, ми вирахуємо суму їхніх тарифів, немонатерних бар'єрів та інших форм шахрайства", - сказав він, пояснюючи, який саме обсяг “взаємних тарифів” запровадять США.

Він також повторив, що опівночі з 2 на 3 квітня США запровадять 25-відсоткові тарифи на всі автомобілі іноземного складання. А також оголосив про запровадження універсального або "мінімального базового тарифу" на імпорт у 10%.

Величина мит по основних торговельних партнерах США

Згідно з указом, США вводять додаткові мита в розмірі:

Китай - 34%

Європейський союз - 20%

В'єтнам - 46%

Тайвань - 32%

Японія - 24%

Південна Корея - 25%

Таїланд - 36%

Швейцарія - 31%

Індонезія - 32%

Малайзія - 24%

Камбоджа - 49%

Велика Британія - 10%

Південна Африка - 30%

Бразилія - 10%

Бангладеш - 34%

Сінгапур - 10%

Ізраїль - 17%

Філіппіни - 17%

Чилі - 10%

Пакистан - 29%

Шрі-Ланка - 44%

Взаємні тарифи набудуть чинності з 9 квітня 2025 року. А мінімальний базовий тариф усі країни почнуть платити з 5 квітня.

Причому базовий тариф у 10% додаватиметься до тарифів, введених проти конкретних країн. Це означає, наприклад, що на китайські товари тариф становитиме 44% (34+10), на товари з ЄС - 30% (20+10).

Канада і Мексика поки не підпадають під дію взаємних тарифів.

Щодо України запроваджується тільки базове мито 10%.

Як готували нові мита

Раніше Трамп і його оточення називали Європейський союз, Мексику, Канаду, Японію, Південну Корею, В'єтнам та Індію ймовірними мішенями майбутніх мит у прагненні "покарати за нечесну торговельну практику".

За даними Bloomberg, під приціл потрапив обсяг світової торгівлі на 33 трлн доларів, а країнам від Бразилії до Китаю загрожує скорочення експорту в США від 4 до 90%. Імовірно, середні мита можуть зрости на 15%, що призведе до зростання інфляції та збільшення ризику рецесії США.

Ухвалені сьогодні заходи доповнюють кроки, зроблені з моменту вступу Трампа на посаду в січні. Його адміністрація запровадила додатковий 20% податок на весь імпорт з Китаю і 25% - на багато товарів з Мексики і Канади. Крім того, діє глобальний 25% тариф на імпорт сталі та алюмінію. Також було підписано указ про введення 25% мит на імпорт автомобілів і деяких запчастин (набуває чинності 3 квітня).

Якими можуть бути наслідки

За даними Bloomberg, за максимального підходу середні тарифні ставки в США збільшаться до 2%, що призведе до скорочення американського ВВП на 4% і зростання цін майже на 2,5% протягом двох-трьох років.

Вплив на торговельних партнерів за будь-якого сценарію буде серйозним. Китай, ЄС та Індія можуть очолити список країн, які постраждають від впливу на експорт до США, хоча їхні економіки можуть і вистояти. Канада і країни Південно-Східної Азії, ймовірно, відчують більш значний загальний вплив.