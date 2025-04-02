"Исторический указ". Трамп вводит беспрецедентные глобальные пошлины

Президент США Дональд Трамп объявил о введении масштабных пошлин на американский импорт. Предполагается, что тарифы затронут объемы торговли на триллионы долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа.
Выступая в Розовом саду возле Белого дома, президент США анонсировал "очень-очень хорошие новости".
"Через несколько минут я подпишу исторический указ о взаимных тарифах для стран всего мира. Взаимные. Это значит, что то, что они делают с нами, мы сделаем с ними. Очень просто. Проще некуда", - отметил Трамп.
Он раскритиковал Таиланд, Индию, Вьетнам и другие страны за несправедливую, по его мнению, тарифную политику и налоговые режимы в отношении американских товаров. И привел в пример, что США взимают всего 2,4% пошлину на мотоциклы, в то время как Индия - 70%, Вьетнам - 75%.
Также перед тем, как подписать указ, он долго описывал "несправедливые тарифы", которые другие страны ввели на американские товары. "Иногда друзья хуже врагов", - сказал Трамп, имея в виду высокие тарифы, которые ввели отдельные страны-союзницы вроде Японии.
"Это один из важнейших дней в американской истории. Это наша декларация экономической независимости", - подчеркнул президент США.
"В отношении стран, которые плохо относятся к нам, мы вычислим сумму их тарифов, немонатерных барьеров и других форм мошенничества", - сказал он, объясняя, какой именно объем "взаимных тарифов" введут США.
Он также повторил, что в полночь со 2 на 3 апреля США введут 25-процентные тарифы на все автомобили иностранной сборки. А также объявил о введении универсального или "минимального базового тарифа" на импорт в 10%.
Согласно указу, США вводят дополнительные пошлины в размере:
Взаимные тарифы вступят в силу с 9 апреля 2025 года. А минимальный базовый тариф все страны начнут платить с 5 апреля.
Причем базовый тариф в 10% будет добавляться к тарифам, введенным против конкретных стран. Это означает, к примеру, что на китайские товары тариф будет составлять 44% (34+10), на товары из ЕС - 30% (20+10).
Канада и Мексика пока не подпадают под действие взаимных тарифов.
В отношении Украины вводится только базовая пошлина 10%.
Ранее Трамп и его окружение называли Европейский союз, Мексику, Канаду, Японию, Южную Корею, Вьетнам и Индию вероятными мишенями будущих пошлин в стремлении "наказать за нечестную торговую практику".
По данным Bloomberg, под прицел попал объем мировой торговли на 33 трлн долларов, а странам от Бразилии до Китая грозит сокращение экспорта в США от 4 до 90%. Предположительно, средние пошлины могут вырасти на 15%, что приведет к росту инфляции и увеличению риска рецессии США.
Принятые сегодня меры дополняют шаги, предпринятые с момента вступления Трампа в должность в январе. Его администрация ввела дополнительный 20% налог на весь импорт из Китая и 25% - на многие товары из Мексики и Канады. Кроме того, действует глобальный 25% тариф на импорт стали и алюминия. Также был подписан указ о введении 25% пошлин на импорт автомобилей и некоторых запчастей (вступает в силу 3 апреля).
По данным Bloomberg, при максимальном подходе средние тарифные ставки в США увеличатся до 2%, что приведет к сокращению американского ВВП на 4% и росту цен почти на 2,5 % в течение двух-трех лет.
Влияние на торговых партнеров при любом сценарии будет серьезным. Китай, ЕС и Индия могут возглавить список стран, которые пострадают от воздействия на экспорт в США, хотя их экономики могут и выстоять. Канада и страны Юго-Восточной Азии, вероятно, почувствуют более значительное общее воздействие.
Напомним, ранее сообщалось, что Европейская комиссия в ответ может закрыть рынок ЕС для американских товаров.
Как говорила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен, у Евросоюза есть "решительный план", но предпочитает искать решение путем переговоров. Если не найдут, Брюссель готов защищать интересы европейских компаний и потребителей.
Канадский премьер Марк Карни также пригрозил США ответными мерами.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.