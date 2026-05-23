Трамп оголосив про угоду з Іраном і розкрив долю Ормузької протоки

Президент США Дональд Трамп заявив, що угода між США та Іраном "в основному узгоджена", залишається лише фіналізація деталей.
За словами Трампа, угода узгоджена між США, Іраном, Саудівською Аравією, ОАЕ, Катаром, Пакистаном, Туреччиною, Єгиптом, Йорданією та Бахрейном. Фінальні аспекти й деталі наразі обговорюються і будуть оголошені найближчим часом.
Розмова з Нетаньягу, за словами президента, також "пройшла дуже добре".
Відкриття Ормузької протоки, через яку раніше проходило близько 20% світового видобутку нафти і газу, є одним із ключових елементів угоди.
Переговори між США та Іраном вийшли на фінальну стадію. Представник МЗС Ірану Есмаїл Багаї підтвердив, що сторони обговорюють "меморандум про взаєморозуміння" як перший етап угоди - після чого протягом 30-60 днів буде опрацьована ширша угода з ядерного питання.