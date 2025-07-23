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Трамп оголосив про торговельні угоди з трьома країнами

Фото: Трамп повідомив про торговельні угоди (Getty Images)
Автор: Марія Рагуткіна

Президент США Дональд Трамп оголосив про укладення торговельних угод з Японією, Філіппінами та Індонезією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters і CNN.

За словами американського лідера, торговельна угода з Японією призведе до інвестицій у розмірі 550 мільярдів доларів і сплати 15-відсоткового мита у відповідь.

Трамп підкреслив, що Токіо запустить, серед іншого, торгівлю автомобілями, вантажівками, рисом і деякими сільськогосподарськими продуктами.

"Ми завжди будемо підтримувати чудові відносини з Японією", - написав він у соцмережі Truth Social.

Також Трамп заявив, що досяг з Індонезією та Філіппінами торговельної угоди. Обидві вони передбачають 19-відсоткові мита на товари, імпортовані з обох країн.

Водночас американські товари, що поставляються туди, не обкладатимуться митом.

Оголошення прозвучало після його зустрічі з президентом Філіппін Фердинандом Маркосом у Білому домі.

"Це був чудовий візит, ми уклали торговельну угоду", - підтвердив Трамп.

Тарифи Трампа

Нагадаємо, 2 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що накладе мита на товари з усіх країн світу.

9 квітня він поставив паузу на митні тарифи для низки країн. Він дав 90 днів на те, щоб було укладено торговельні угоди.

За даними FT, нещодавно Трамп посилив свої вимоги в переговорах з Європейським Союзом щодо торговельної угоди. Він наполягає на мінімальному тарифі від 15 до 20%.

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