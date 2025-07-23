RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Трамп объявил о торговых соглашениях с тремя странами

Фото: Трамп сообщил о торговых сделках (Getty Images)
Автор: Мария Рагуткина

Президент США Дональд Трамп объявил о заключении торговых соглашений с Японией, Филиппинами и Индонезией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и CNN.

По словам американского лидера, торговая сделка с Японией приведет к инвестициям в размере 550 миллиардов долларов и уплате 15-процентной ответной пошлины.

Трамп подчеркнул, что Токио запустит, среди прочего, торговлю автомобилями, грузовиками, рисом и некоторыми сельскохозяйственными продуктами.

"Мы всегда будем поддерживать прекрасные отношения с Японией", - написал он в соцсети Truth Social.

Также Трамп заявил, что достиг с Индонезией и Филиппинами торгового соглашения. Оба они предусматривают 19-процентные пошлины на товары, импортируемые из обеих стран.

В то же время американские товары, поставляемые туда, не будут облагаться пошлиной.

Объявление прозвучало после его встречи с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом в Белом доме.

"Это был прекрасный визит, мы заключили торговое соглашение", - подтвердил Трамп.

Тарифы Трампа

Напомним, 2 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что наложит пошлины на товары из всех стран мира.

9 апреля он поставил паузу на таможенные тарифы для ряда стран. Он дал 90 дней на то, чтобы были заключены торговые соглашения.

По данным FT, недавно Трамп ужесточил свои требования в переговорах с Европейским Союзом по поводу торгового соглашения. Он настаивает на минимальном тарифе от 15 до 20%.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд ТрампСоединенные Штаты Америки