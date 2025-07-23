Трамп объявил о торговых соглашениях с тремя странами

По словам американского лидера, торговая сделка с Японией приведет к инвестициям в размере 550 миллиардов долларов и уплате 15-процентной ответной пошлины.

Трамп подчеркнул, что Токио запустит, среди прочего, торговлю автомобилями, грузовиками, рисом и некоторыми сельскохозяйственными продуктами.

"Мы всегда будем поддерживать прекрасные отношения с Японией", - написал он в соцсети Truth Social.

Также Трамп заявил, что достиг с Индонезией и Филиппинами торгового соглашения. Оба они предусматривают 19-процентные пошлины на товары, импортируемые из обеих стран.

В то же время американские товары, поставляемые туда, не будут облагаться пошлиной.

Объявление прозвучало после его встречи с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом в Белом доме.

"Это был прекрасный визит, мы заключили торговое соглашение", - подтвердил Трамп.