Трамп объявил о торговых соглашениях с тремя странами

Президент США Дональд Трамп объявил о заключении торговых соглашений с Японией, Филиппинами и Индонезией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и CNN.
По словам американского лидера, торговая сделка с Японией приведет к инвестициям в размере 550 миллиардов долларов и уплате 15-процентной ответной пошлины.
Трамп подчеркнул, что Токио запустит, среди прочего, торговлю автомобилями, грузовиками, рисом и некоторыми сельскохозяйственными продуктами.
"Мы всегда будем поддерживать прекрасные отношения с Японией", - написал он в соцсети Truth Social.
Также Трамп заявил, что достиг с Индонезией и Филиппинами торгового соглашения. Оба они предусматривают 19-процентные пошлины на товары, импортируемые из обеих стран.
В то же время американские товары, поставляемые туда, не будут облагаться пошлиной.
Объявление прозвучало после его встречи с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом в Белом доме.
"Это был прекрасный визит, мы заключили торговое соглашение", - подтвердил Трамп.
Напомним, 2 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что наложит пошлины на товары из всех стран мира.
9 апреля он поставил паузу на таможенные тарифы для ряда стран. Он дал 90 дней на то, чтобы были заключены торговые соглашения.
По данным FT, недавно Трамп ужесточил свои требования в переговорах с Европейским Союзом по поводу торгового соглашения. Он настаивает на минимальном тарифе от 15 до 20%.
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