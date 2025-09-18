Трамп оголосив ліворадикальний рух ANTIFA терористичною організацією

"Я також буду наполегливо рекомендувати, щоб особи, які фінансують ANTIFA, були ретельно розслідувані відповідно до вищих юридичних стандартів і практики", - написал він.

Правова вага та деталі

Як зазначає Reuters, поки що незрозуміло, яке юридичне значення має заява Трампа. Експерти підкреслюють, що ANTIFA являє собою слабо організований ідеологічний рух без чіткої структури або ієрархії.

Наступного дня після того, як прокурори Юти висунули офіційні обвинувачення підозрюваному в убивстві Кірка, не з'явилося доказів його зв'язку з будь-якими зовнішніми групами. Також залишаються питання про мотиви 22-річного Тайлера Робінсона.

Реакція адміністрації

Трамп і високопосадовці неодноразово звинувачували ліві групи у створенні атмосфери ворожості до консерваторів перед убивством Кірка. У Білому домі підтвердили, що готується указ про протидію політичному насильству і розпалюванню ненависті.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс в інтерв'ю Fox News також звинуватив "ліворадикалізацію" в тому, що трапилося. Він наголосив, що Білий дім працює над тим, щоб "мережі фінансування лівого насильства" розглядалися як терористична організація.

Критика і передісторія

Критики вважають, що Трамп використовує вбивство Кірка як привід для тиску на політичних опонентів.

Ідея визнати ANTIFA терористичною організацією вперше обговорювалася 2020 року, під час масових протестів після вбивства Джорджа Флойда в Міннеаполісі. Тоді експерти заявляли, що такий крок не має правового підґрунтя, його важко реалізувати і він порушує питання свободи слова.