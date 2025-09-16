Після вбивства Кірка: Трамп може оголосити ультраліву групу Antifa терористами

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Це те, що я б зробив, так", - сказав глава держави, відповідаючи на запитання, чи присвоїть Antifa статус внутрішніх терористів.

Таким рішенням президент планує посилити боротьбу з широкою мережею лівих радикалів, які підбурюють до насильства.

Водночас, Трамп уточнив, що ухвалить таке рішення, якщо отримає підтримку від членів уряду та Міністерства юстиції.

Видання зазначило, що невідомо, кого чи що саме Трамп має на увазі, адже Antifa - це слабо організований рух без чіткого лідера, списків членів чи структурованої організації.

Однак президент, схоже, має намір націлитися на ліві групи, діяльність яких, за його твердженням, призводила до насильства.

"Antifa - жахлива. Є й інші групи. У нас є деякі досить радикальні групи, і їм сходило з рук вбивство", - сказав він в Овальному кабінеті, не наводячи жодних доказів.

Рекет "лівих"

Крім того, Трамп зазначив, що обговорював із генеральним прокурором Пем Бонді можливість висунення звинувачень лівим групам у рекеті, які, за його словами, фінансують лівих агітаторів.

"Я попросив Пем розглянути це в контексті закону RICO (закон від 1970 року для боротьби з організованою злочинністю. - ред.), подати справи RICO. Їх слід посадити до в’язниці, те, що вони роблять із цією країною, справді підривне", - сказав він.

Що таке Antifa

Antifa (скорочено від anti-fascist, "антифашисти") - розрізнене, децентралізоване антифашистське об’єднання, що діє у США та не має ознак формальної організації.

Рух складається з різних місцевих груп, активістів і мереж у соцмережах, що координуються на місцевому або регіональному рівні.

Метою Antifa є протистояння фашизму, расизму, ультраправим рухам і неонацизму. Об'єднання часто використовує прямі дії (протести, контрдемонстрації), що іноді супроводжуются конфронтаційними методами.