Трамп объявил леворадикальное движение ANTIFA террористической организацией

"Я также буду настоятельно рекомендовать, чтобы лица, финансирующие ANTIFA, были тщательно расследованы в соответствии с высшими юридическими стандартами и практикой", - написал он.

Правовой вес и детали

Как отмечает Reuters, пока неясно, какое юридическое значение имеет заявление Трампа. Эксперты подчеркивают, что ANTIFA представляет собой слабо организованное идеологическое движение без четкой структуры или иерархии.

На следующий день после того, как прокуроры Юты предъявили официальные обвинения подозреваемому в убийстве Кирка, не появилось доказательств его связи с какими-либо внешними группами. Также остаются вопросы о мотивах 22-летнего Тайлерa Робинсонa.

Реакция администрации

Трамп и высокопоставленные чиновники неоднократно обвиняли левые группы в создании атмосферы враждебности к консерваторам перед убийством Кирка. В Белом доме подтвердили, что готовится указ о противодействии политическому насилию и разжиганию ненависти.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News также обвинил "леворадикализацию" в случившемся. Он подчеркнул, что Белый дом работает над тем, чтобы "сети финансирования левого насилия" рассматривались как террористическая организация.

Критика и предыстория

Критики считают, что Трамп использует убийство Кирка как предлог для давления на политических оппонентов.

Идея признать ANTIFA террористической организацией впервые обсуждалась в 2020 году, во время массовых протестов после убийства Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Тогда эксперты заявляли, что у такого шага нет правовой основы, он трудно реализуем и поднимает вопросы свободы слова.