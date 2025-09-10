Трамп офіційно підтвердив смерть активіста Чарлі Кірка

Замах на Чарлі Кірка

10 вересня Чарлі Кірк брав участь у дебатах в Університеті долини Юта і просто під час виступу в нього вистрелили. Пораненого активіста ушпиталили, а людей вивели з території вишу.

За неофіційною інформацією, стрілець скоїв замах із сусідньої будівлі за 20 хвилин після початку виступу Кірка.

У ЗМІ повідомляли як про смерть активіста, так і про те, що він живий і перебуває в тяжкому стані.

