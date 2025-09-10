Трамп официально подтвердил смерть активиста Чарли Кирка

Покушение на Чарли Кирка

10 сентября Чарли Кирк участвовал в дебатах в Университете долины Юта и прямо во время выступления в него выстрелили. Раненого активиста госпитализировали, а людей вывели с территории вуза.

По неофициальной информации, стрелок совершил покушение из соседнего здания через 20 минут после начала выступления Кирка.

В СМИ сообщали как о смерти активиста, так и о том, что он жив и находится в тяжелом состоянии.

Подробнее о том, кто такой Чарли Кирк и чем он прославился - читайте в авторском материале РБК-Украина.