Трамп офіційно вніс Барра на пост генпрокурора США

Фото: Вільям Бар (facebook.com/abccolumbia)

Слухання в Комітеті з юридичних питань Сенату США заплановані на 15 та 16 січня

Президент США Дональд Трамп вніс до Сенату на затвердження кандидатуру Вільяма Барра на пост генерального прокурора. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву Білого дому.

Повідомляється, що слухання в Комітеті з юридичних питань Сенату США заплановані на 15 та 16 січня.

"(Кандидатура внесена до Сенату на затвердження, - ред.): Вільям Барр на пост Генерального прокурора замість Джеффа Сешнса, який подав у відставку", - йдеться у заяві.

Зазначається, що після слухань у профільному Комітеті, кандидатуру повинен ще схвалити Сенат.

Нагадаємо, на початку листопада повідомлялося, що президент США Дональд Трамп звільнив з посади прокурора і глави Міністерства юстиції Джеффа Сешнса і призначив виконуючим обов'язки Метью Вітакера. Сам Сешнс повідомив, що написав про звільнення і заявив, що це робить на прохання президента США.

Раніше Трамп закликав припинити розслідування про втручання РФ в американські вибори. Американський президент зазначив, що республіканці, зі свого боку, готові не тільки до розслідувань, але і до подолання міжпартійних суперечок з демократами.